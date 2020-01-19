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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متظاهرون يحرقون مقر "حزب الله" العراقي في النجف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
ذكرت مصادر أمنية، مساء السبت، أن محتجين قاموا بحرق مقرا لكتائب حزب الله العراقي بالكامل قرب جسر الاسكان في محافظة النجف. وقام محتجون بغلق البوابة الرئيسية لمطار النجف الدولي بحرق الإطارات، فيما قامت مجموعات بإغلاق أبواب الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك في مسعى لمنع ذهاب الموظفين إلى دوائرهم، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز". ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات، المنتهية صباح الإثنين. ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير الجاري بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية.
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