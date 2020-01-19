مادورو يرحب بمفاوضات مع أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

أبدى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، انفتاحه على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتّحدة، تؤدّي إلى نوع جديد من العلاقات بين البلدين، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكيّة مساء أمس السبت. وتعد هذه المقابلة الأولى لمادورو مع وسيلة إعلاميّة أمريكيّة كبرى منذ فبراير(شباط) الماضي، عندما طرد على نحو مفاجئ صحافيّين في "يوروفيغن" من فنزويلا. وقال مادورو لواشنطن بوست "إذا كان هناك احترام بين الحكومات، بغضّ النظر عن مدى حجم الولايات المتّحدة، وإذا كان هناك حوار، وتبادل حقيقي للمعلومات، فتأكّدوا من أنّنا يمكننا إنشاء علاقة من نوع جديد". وأضاف الزعيم الاشتراكي أنّه مستعدّ لإجراء محادثات مع الولايات المتّحدة، والتفاوض على إنهاء العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على صناعة النفط في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبيّة لإجبار مادورو على التنحّي عن السلطة. وأشار إلى أنّه إذا رفع ترامب العقوبات، فإنّ شركات النفط الأمريكيّة يمكن أن تستفيد بشكل كبير من النفط الفنزويلي، وتابع أنّ "علاقة الاحترام والحوار تؤدّي إلى وضع مربح للجانبين، بينما تؤدّي علاقة المواجهة إلى وضع خاسر، هذه هي الصيغة". وتشهد فنزويلا أزمة سياسيّة منذ يناير(كانون الثاني) العام الماضي عندما نصّب زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة، في تحدٍّ مباشر لسلطات مادورو، ويحظى غوايدو بدعم الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة، فيما تبقى السلطات الفعلية بيَد مادورو المدعوم من القوّات المسلّحة وكذلك من روسيا والصين وكوبا. وأبدى الرئيس الفنزويلي في حديثه إلى الصحيفة الأمريكيّة استعداده للتحدّث مع غوايدو، غير أنّه رفض المطلب الرئيسيّ لزعيم المعارضة الفنزويليّة المتمثّل بتنحّيه عن السلطة، ودعا غوايدو في وقت سابق إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة على خلفية أنّ مادورو رئيس "غير شرعي" لفوزه في انتخابات رئاسية مزوّرة عام 2018.

