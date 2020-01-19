76 مليون دولار لتعافي السياحة في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

أعلنت الحكومة الأسترالية المحافظة عن حزمة تعافي سياحية بقيمة 76 مليون دولار أسترالي (52.3 مليون دولار أمريكي) استجابة لحرائق الغابات المدمرة في الصيف في البلاد. وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون في بيان اليوم الأحد إن "السياحة الأسترالية تواجه أكبر تحد في الذاكرة الحية"، وأضاف أن "هذه الدفعة الأولى من المساعدات السياحية ستؤخذ من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات البالغ حجمه ملياري دولار أسترالي". وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيتم استخدام 50 مليون دولار من الصندوق الوطني للتعافي من حرائق الغابات في إنقاذ وحماية الحياة البرية التي تأثرت بحرائق الغابات. وقال المجلس الأسترالي لتصدير السياحة ومقره سيدني، وهو أعلى هيئة صناعية تمثل قطاع السياحة الأسترالي الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار أول أمس الجمعة إن "تأثير حرائق الغابات الأسترالية على قطاع السياحة في البلاد سيصل إلى 4.5 مليار دولار على الأقل بحلول نهاية العام". وذكر موريسون أن واحدة من بين كل 13 وظيفة أسترالية تعتمد على السياحة والضيافة، وأن هذه نقطة فارقة للعديد من الشركات والمراكز السياحية النشطة وليس فقط في تلك المناطق التي تعرضت مباشرة لحرائق الغابات. وتابع أن "التمويل يتعلق بجذب المزيد من الزوار للمساعدة في إبقاء استمرار عمل الشركات المحلية، وحماية الوظائف المحلية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في تلك المناطق التي دمرت بشكل مباشر".

