شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صالح عقيلة : الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 متابعات_السعودية نيوز جدد رئيس البرلمان الليبي، صالح عقيلة، التأكيد على أن الشعب الليبي لن يسمح بتدخلات تركيا، وذلك قبيل ساعات من انطلاق مؤتمر برلن حول ليبيا بمشاركة دولية .

Advertisements شدد رئيس مجلس النواب الليبي الأحد على أن لا تفريط في تضحيات الشعب والجيش الليبي. وأضاف في تصريحات صحفية أن الحرب على الإرهاب والتطرف مستمرة حتى القضاء على كافة الميليشيات المسلحة وتحرير كامل التراب الليبي. وتنعقد في برلين الأحد قمة حول ليبيا، تأمل منها الدول المشاركة على الأقل تثبيت الهدنة في طرابلس بين قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وبين الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، وسط أجواء حذرة من توقع مفرط في النتائج التي قد تتوصل إليها تلك القمة.

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