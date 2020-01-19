روسيا تعيد 76 طفلاً من سوريا والعراق إلى أقاربهم في داغستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
أعلن مكتب اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن السلطات تمكنت من إعادة 76 طفلاً كانوا من مناطق الصراع في سوريا والعراق، إلى عوائلهم في جمهورية داغستان الروسية. وصرح نائب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ومدير مكتب اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إيغور سيروتكين، إن "السلطات تعمل على إعادة تأهيل هؤلاء القاصر"، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية. وأوضح سيروتكين أنه "تم تنظيم، مرافقة شاملة لـ 76 قاصراً عادوا إلى أقربائهم من مناطق القتال في العراق وسوريا". وقال "سنعمل على توفير وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية". وتعد روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق من الدول التي أكدت مواصلة العمل لإعادة مواطنيها من النساء والأطفال من عوائل داعش في سوريا والعراق.
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