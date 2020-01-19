إغلاق ساحة الطيران ببغداد وقطع طرق في الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

أفاد مصدر أمني عراقي، أن المتظاهرين أغلقوا ساحة الطيران، وسط العاصمة بغداد بالكامل، صباح اليوم الأحد. وقال المصدر الأمني، بحسب موقع قناة "السومرية" إن"الاوضاع في ساحة الطيران وسط بغداد توترت وأدت إلى حدوث مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين"، مبيناً أن عدداً من المتظاهرين أغلقوا الساحة بواسطة الإطارات المحروقة. وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى تسجيل 6 حالات اختناق". وفي مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، حيث يبلغ التوتر أوجه، يستعد المعتصمون في ساحة الحبوبي مركز ‏الاحتجاجات الرئيسي في المحافظة، إلى تصعيد احتجاجهم ضد أحزاب السلطة، حيث تم قطع عدد من الجسور صباح اليوم الأحد أمام حركة المرور بواسطة الإطارات المحروقة، وفقاً لما ذكره مصدر أمني لـ "السومرية". وفي النجف، قال مصدر أمني آخر، إن "المتظاهرين قاموا، صباح اليوم، بإغلاق الطرق وإحراق الإطارات"، مشيراً إلى أن "ذلك جاء بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم". ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى التصعيد في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري، والذي يتزامن مع انقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لا سيما في المحافظات الجنوبية. ويندد العراقيون منذ أكثر من 3 أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات. وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح، منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

