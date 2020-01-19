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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية الصومال: "تكتل البحر الأحمر" سيواجه الإرهاب والقرصنة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أحمد عيسى عوض، إن مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس حديثاً ومقره الرياض سيواجه تحديات مشتركة منها الإرهاب والقرصنة، والهجرة غير الشرعية، وتهريب السلاح والتلوث البحري. وأضاف عوض لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم الأحد "أنهينا مرحلة التوقيع على الميثاق، وستتلوه الخطوات العملية لجعل المجلس تكتلاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً". وأشار عوض إلى أن اختيار الرياض مقراً للتكتل الجديد يأتي لأن السعودية دولة محورية فيه، مشيداً بالدور الكبير للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، ومؤكداً أنها "أكبر داعم للصومال في التاريخ الحديث ومنذ الاستقلال قبل 60 عاماً".
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