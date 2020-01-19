شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاحتلال يعتقل أحد حرّاس الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من مدينة القدس المحتلة، أحدهما أحد حراس المسجد الأقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من حارس الأقصى عرفات نجيب، والمواطن أمين صيام، عقب دهم منزليهما في المدينة وتفتيشهما.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل أحد حرّاس الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.