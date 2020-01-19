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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر على وقع التصعيد.. إيران تستعد لإطلاق قمرين اصطناعيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الأحد، أن بلاده تستعد لإطلاق قمرين اصطناعيين. وأوضح أن القمرين الاصطناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" سيرسلان اليوم إلى القاعدة الفضائية لإطلاقهما إلى الفضاء قريباً. وكتب الوزير اليوم على تويتر "بجهود العلماء الشباب الإيرانيين، سيتم اليوم إرسال القمرين الاصطناعيين ظفر 1 وظفر2 اللذين اجتازا مراحل اختباراتهما بنجاح، إلى القاعدة الفضائية لانجاز عملية إطلاقهما ووضعهما في المدار حول الأرض قريباً". ووفقا لوكالة "فارس" الإيرانية فإن القمر الاصطناعي "ظفر" صناعة وطنية بالكامل. وتتصاعد اللهجة الأمريكية حيال إعلان إيران نيتها إرسال أقمار صناعية من خلال صواريخ عابرة للقارات، حيث تخشى واشنطن من قيام طهران بتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتهم إيران بأنها تستخدم إطلاق الأقمار الاصطناعية "لتطوير صاروخ عابر للقارات".
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