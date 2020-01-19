افتتاح جزئي لشوارع المنطقة الخضراء في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

كشف اللواء في شرطة المرور العراقية، عمار وليد، اليوم الأحد، عن إعادة افتتاح جزئي لشوارع المنطقة الخضراء باتجاه الجسر المعلق لفك الاختناقات المرورية التي تشهدها مدينة بغداد على خلفية إغلاق 3 جسور رئيسية بسبب المظاهرات الاحتجاجية. وقال الضابط العراقي لتلفزيون العراقية الحكومي "تم صباح اليوم إعادة إفتتاح المنطقة الخضراء بأوقات محددة لفك الاختناقات المرورية باتجاه الجسر المعلق في جانب الكرخ على خلفية الازدحامات المروية التي تشهدها بغداد على خلفية إغلاق جسور الجمهورية والسنك والأحرار". وأوضح أنه تم افتتاح الجسر المعلق باتجاه منطقة العلاوي ومن نقاط عمان باتجاه طريق القادسية إلى طريق مطار بغداد ذهاباً وإياباً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً ومن الثانية ظهراً وحتى الخامسة مساءً. وكانت السلطات العراقية أغلقت جميع مداخل المنطقة الخضراء على خلفية اتساع المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى الآن.

