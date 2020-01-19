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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاع المدني اللبناني يعلن عن 400 جريح سقطوا في الاشتباكات بين المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن الدفاع المدني اللبناني، الأحد، أن نحو 400 جريح سقطوا في الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن مساء السبت.
وتأتي الحصيلة الجديدة بزيادة 300 مصاب عما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني السبت.
وكانت اشتباكات وقعت، في وقت سابق مساء السبت، بين قوات الأمن اللبنانية ومتظاهرين نظموا مسيرات تحت عنوان "لن ندفع الثمن"، ووصلت أمام البرلمان بوسط بيروت.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، والمسؤولين، مجددين مطالبهم التي أعلنوها في بداية الاحتجاجات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأهمها القضاء على الفساد، والتخلص من نفوذ إيران، وتغيير الوجوه الحاكمة في لبنان.
وغطى دخان كثيف وسط العاصمة بيروت، نتيجة المفرقعات النارية وقنابل الغاز التي أطلقها المتظاهرين وقوات الأمن.
واشتعلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب، ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام عدد من أفرادها بحرق المخيم.
فيما اتهم المتظاهرون قوات الأمن بتعمد إشعال الحرائق في ساحة الشهداء.
من ناحية أخرى، وصلت قوة من الجيش اللبناني إلى وسط العاصمة بيروت، وذلك لدعم قوى الأمن الداخلي في الاشتباكات مع المتظاهرين.
وأقام نشطاء المخيم في الأشهر الأخيرة في إطار الاحتجاجات على النخبة الحاكمة، التي تسببت في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
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