السيّد لكبار الفاسدين بالدولة: لسنا منكم ولا نشبهكم

توجه النائب ​جميل السيد​ إلى "كبار الفاسدين ب​الدولة​ وأذنابهم"، قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "خدمْنا في الدولة 37 سنة ونبشتم قبرنا في 4 سنوات إعتقال وتحقيق ​لبنان​ي ودولي لم يكُن وليس الدولة ولا مشاريعها ما يُسَمّى زوجة وأولاد وأصهرة وعصابة جميل السيّد! تحاولون مساواتنا بفسادكم؟ نحن لسنا منكم ولا نشبهكم". وشدد على ان "لبنان بلد صغير والناس ليسوا أغبياء".

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