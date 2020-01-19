حبشي: نحن في صلب الثورة وهي ليست هي سبب الأوضاع الإقتصادية السيئة

اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب انطوان حبشي ان القوات تلتزم بتفاهم ​معراب​ وهو الذي أوصل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، هذا التفاهم حقق اهدافاً عدة اهمها السيادة والتمثيل الصحيح، وذلك من خلال رضوخ التفاهمات الاقليمية والدولية لاتفاق المسيحيين.

وخلال لقاء سياسي نظمه مكتب ​الطلاب​ - بشري في مصلحة طلاب ​القوات اللبنانية​، أوضح أن "التفاهم حقق نوعاً من التوازن للمسيحيين في ​الدولة​، وهنا لا اتحدث عن ذهنية شريكنا للتوازن، سواء أكان من خلال اختيار عديمي الكفاءة او من خلال اعتماد الية تعيينات، على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة كهرباء قاديشا".

وأشار حبشي إلى "طريقة ادارة الدولة على مدى السنوات الماضية ووجود حديثي النعمة في ​السلطة​ وعملهم للتعويض عن غيابهم باعتماد نفس اسلوب الذين سبقوهم هو ما اوصلنا الى الوضع الذي نحن فيه الآن على الرغم من كل مساعينا لتصحيح الامور ان كان من خلال ​مجلس الوزراء​ او من خلال ورش العمل التي اقامها حزب القوات لعدد كبير من الاختصاصيين وصولاً لما اعلنه رئيس الحزب ​سمير جعجع​ في 2 ايلول 2019، ودعوته لاستقالة ​الحكومة​ وتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين مستقلين".

وعن ​الثورة​، قال حبشي إنّ "​حزب القوات اللبنانية​ هو في صلبها"، مشيرًا إلى مواقف عدّة لرئيس حزب القوات سمير جعجع تناولت مطالب الثورة المحقة قبل بدء ثورة 17 تشرين، ومنها ما ذكر عن الاجتماع الاقتصادي في 2 ايلول 2019 في ​بعبدا​. كما شدّد حبشي على أنّ "الثورة ليست هي سبب الأوضاع الإقتصادية السيئة التي نمر بها كما يظن البعض، بل العكس إنّ هذه الأوضاع كنّا سنصل إليها حتماً عاجلًا أم آجلًا نتيجة الممارسات على مستوى ​المؤسسات الدستورية​".