كرم دعا لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لاعادة تكوين السلطة

لفت مستشار تكتل "لبنان القوي" النائب السابق فادي كرم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "سلطة فشلت على جميع الصُعد وافسدت كل الملفّات فاوصلت البلد الى هذا المستوى من الانهيار السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والامني، عليها المغادرة فوراً بإجراء ​انتخابات​ نيابية مبكرة لاعادة تكوين ​السلطة​ والا فانها تدفع البلد عن سابق تصوّر وتصميم الى الفوضى".

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