أ.ف.ب: 400 جريح في الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن يوم أمس

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "أ.ف.ب"، أن حصيلة الجرحى في الصدامات التي إندلعت بين ​قوى الأمن​ و​المتظاهرين​ يوم أمس في ​وسط بيروت​، وصلت الى 400. إضغط للمزيد

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