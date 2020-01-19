أبي رميا لحاملي اقلام كتابة اسماء الوزراء والحقائب: العار سيلاحقكم

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ان "قلتها صباح امس : القرف يولّد اليأس او الانفجار. فكان الانفجار مساءً وتحولت بيروت الى ساحة حرب. الإنكار خطيئة والإتعاظ واجب".
وتوجه إلى حاملي اقلام كتابة اسماء الوزراء والحقائب، لن يُغفر لكم هذه المماطلة وتضييع الوقت من اجل حقيبة من هنا وتسجيل نقطة من هناك. الشعب لن يرحم. العار سيلاحقكم".
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