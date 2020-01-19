القبض على المسؤول الأمني لتنظيم "داعش" في الفلوجة

أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "جهاز ​مكافحة الارهاب​ ألقى القبض على المسؤول الامني لتنظيم "داعش" في ​الفلوجة​ بمحافظة ​الأنبار​". وتنفذ ​الأجهزة الأمنية​ العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم "داعش" الارهابي، ومطلوبين بقضايا مختلفة.

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