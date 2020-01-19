زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان

أعلن المركز المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل عن وقوع ​زلزال​ بلغت قوته 5.0 قبالة الساحل الشرقي لليونان.

ولفت على موقعه إلى ان مركز الصدمات يقع على عمق 5 كيلومترات وعلى مسافة حوالي 100 كم شرق مدينة باتراس، حيث يعيش حوالي 164 ألف شخص.

في الوقت الحالي، لم يتم الإبلاغ عن معلومات حول عواقب الكارثة أو الضحايا.