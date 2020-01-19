أردوغان:قمة برلين إحدى نتائج جهودنا المستمرة لوقف إطلاق النار في ليبيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي قبيل توجهه للمشاركة في مؤتمر برلين على "أننا بذلنا قصارى جهودنا لإيجاد حلول جذرية وسلمية للأزمة الليبية، وعقدنا اتفاقيات مع الحكومة الشرعية"، مشيرا الى أنه "بعد مساعينا بالتوافق مع روسيا، نجحنا في التوصل إلى هدنة واتفاق لوقف إطلاق النار ومساعينا واضحة في هذا السياق، وقمة برلين إحدى نتائج الجهود التركية المستمرة".
وتنمى أن "تؤدي قمة برلين إلى نتائج فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وقد توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساعٍ تركية وروسية استمرت 4 أشهر"، لافتا الى أن "الحكومة الشرعية في طرابلس تنال اعتراف الأمم المتحدة، وزيارة المشير خليفة حفتر إلى اليونان لا قيمة لها".
وأوضح أنه "لم توجه دعوة إلى اليونان لحضور قمة برلين وهو ما أغضب أثينا، وتصرفات اليونان خاطئة ولم تدخل المسار الصحيح فيما يتعلق بعلاقاتها مع تركيا"، جازما أنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا، وأي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج".
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