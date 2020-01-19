سلطات الصين تعلن عن 17 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي الغامض

أعلنت سلطات الصين عن 17 إصابة جديدة بالفيروس الغامض الذي ظهر في يوهان وينتمي إلى سلالة متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس)، بينهم ثلاثة أشخاص في حالة خطيرة، بينهم اثنان في حالة حرجة تمنعهم من التنقل وتتراوح أعمار المصابين بين ثلاثين و79 عاما.
وأكدت السلطات البلدية في يوهان أن الفيروس أصاب 62 شخصا في يوهان، ما زال ثمانية منهم في حالة خطيرة وغادر 19 آخرون المستشفى بعد خضوعهم للعلاج. وتوفي شخصان بعد إصابتهما بالفيروس أحدهما رجل في التاسعة والستين توفي الأربعاء، مشددة على أن بعض المرضى المصابين لا علاقة لهم إطلاقا بسوق في المدينة المتخصصة بتجارة الجملة لثمار البحر ولأسماك تثير شكوكا كبيرة.
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