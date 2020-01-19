علّقت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان على ما يتم تداول عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ حول تعرض موقوفين للضرب خلال خروجهم من آلية لسوق السجناء في ​ثكنة الحلو​، وأكدت ان "المدير العام ​اللواء عماد عثمان​ فتح تحقيقا بالحادث وسيتم توقيف اي عنصر اعتدى على الموقوفين". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: اللواء عثمان فتح تحقيقا بحادث تعرض موقوفين للضرب بثكنة الحلو أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.