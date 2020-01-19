عويدات أعطى إشارة للجهات المعنية لتخلية موقوفي احداث وسط بيروت يوم أمس

أعطى المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ إشارة الى الجهات المعنية بتخلية موقوفي الأحداث التي وقعت ليل أمس في وسط العاصمة، بإستثناء من في حقه مذكرات قضائية بجرائم أخرى.

وبلغ عدد الموقوفين 34 غالبيتهم في ​ثكنة الحلو​، إضافة الى موقوفين في ثكنتي ​ميناء الحصن​ و​الرملة البيضاء​.

واطلع نقيب المحامين ​ملحم خلف​، من خلال مجموعة من المحامين الذين تفقدوا الموقوفين في أماكن حجزهم، على ظروفهم والإجراءات المواكبة لتخليتهم، كما تفقد محامون آخرون موقوفين تتم معالجتهم في ​المستشفيات​.