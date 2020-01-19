الراعي دعا لتشكيل حكومة طوارئ تُنقِذ البلاد والعباد لا حكومة محاصصة

دعا ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، المعنيِّين بتشكيل ​الحكومة​، وفي طليعتهم رَّئيس الحكومة المكلَّف ​حسان دياب​ ورئيس الجمهوريَّة العماد ​ميشال عون​ وفقًا للدُّستور، لجعلها حكومة طوارئ تُنقِذ البلاد والعباد، لا حكومة محاصصة، لئلاَّ تفشل مثل سابقتها. إضغط للمزيد

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