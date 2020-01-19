وزير التنمية المحلية يستعرض التقرير السنوي لمنظومة الشكاوى بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة إعطاء منظومة الشكاوى بالوزارة أهمية خاصة وسرعة التعامل مع مشكلات المواطنين من أجل تيسير الحياة علىهم وتعزيز ثقتهم ومستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وقال شعراوي، خلال استعراض التقرير السنوي من إعداد الإدارة المركزية لخدمة المواطنين، حيث أشار إلى استقبال الوزارة 2859 شكوى من خلال تقديم المواطنين للشكاوى مباشرة إلى الإدارة أو إرسالها بالبريد أو الفاكس أو من خلال بوابة شكاوى مجلس الوزراء وتم فحصها والرد عليها.

وأوضح الوزير، أن استقبال شكاوى المواطنين بالوزارة وحلها يأتي في ضوء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء منظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية ويعتمد على الضوابط التي حددتها الكتب الدورية التي يصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتُلزم مقدم الشكوى بكتابة شكواه متضمنة رقمه القومي وعنوانه وإرفاق المستندات المؤيدة لشكواه موجهًا بضرورة استلام مقدم الشكوى إيصال يفيد تسليم شكواه للإدارة المختصة.

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وأضاف اللواء شعراوي، أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تطوير آدائها باستمرار بما يحقق رضا المواطنين، موضحًا أن آراء وملاحظات المواطنين تمثل مرجعية معتمدة تسهم في تحسين آداء الوزارة وضمان أعلى درجات الجودة في تقديم خدماتها.

وأشار الوزير، إلى أن ارتفاع نسبة حل الشكاوى المقدمة إلى الوزارة تعكس زيادة ثقة المواطنين في سرعة التفاعل من الوزارة لحل المشكلات، منوهًا إلى قيام الوزارة ببناء قاعدة بيانات لشكاوى المواطنين لاستخدامها في التخطيط من أجل التنمية ورصد وتحليل الشكاوى المتكررة ومعدل الاستجابة لحلها من قبل المسئولين بالإدارات المحلية بالمحافظات.

وأكد اتخاذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لضمان سرية الشكاوى وسرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من تفعيل منظومة الشكاوى القيام بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين وحل مشاكلهم وتوفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة لتقديم الشكاوى.​