العراق: متظاهرون يقطعون عددا من الطرق والجسور في الناصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - ذي قار (العراق)- (د ب أ):
قال شهود عيان، الأحد، إن المئات من المتظاهرين أغلقوا عددا من الجسور وأضرموا النيران في الإطارات في عدد من الشوارع وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كيلومترًا جنوب بغداد).
وأوضح الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن مجموعات كبيرة من المتظاهرين أغلقوا جسري النصر والحضارات وحاولوا السيطرة على تقاطع البهو، الرئيسي في مركز المدينة، بواسطة حرق الإطارات، فضلا عن إغلاق مبان حكومية، وذلك رغم الانتشار الكبير للقوات الأمنية وقوات الدفاع المدني.
وتوافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين، بينهم طلبة جامعيون إلى ساحة الحبوبي، ساحة التظاهر الرئيسية في مدينة الناصرية، لدعم مطالب المتظاهرين، رافعين أعلام العراق ومرددين شعارات تطالب بتسمية مرشح مستقل لتشكيل الحكومة الجديدة.
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