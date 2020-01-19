بدء توافد آلاف الأشخاص للمشاركة في مسيرة احتجاجية بهونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب ا):

بدأ آلاف من متظاهري هونج كونج في التوافد لوسط المدينة اليوم الأحد، للمشاركة في مسيرة احتجاجية دعا إليها ناشط بارز.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الشرطة وافقت على تجمع المتظاهرين في شاتير جاردن في منطقة سنترال بزنيس، ولكنها لم توافق على المسيرة المقررة إلى منطقة تجارية، مما يثير مخاوف بشأن اندلاع أعمال عنف.

وتأتي مظاهرات اليوم استكمالا لأنشطة احتجاجية تشهدها هونج كونج منذ 7 أشهر للاحتجاج على مشروع قانون، جرى إلغاؤه حاليا رسميا، يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للصين.

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وقد توسعت مطالب المحتجين لتشمل المطالبة بمزيد من الديمقراطية وفتح تحقيق مستقل بشأن سلوك الشرطة.

وقال أحد منظمي مسيرة اليوم: "نعتقد أننا في حاجة اليوم لجعل العالم يركز على هونج كونج مجددا. خلال الأسابيع القليلة الماضية، ربما كان يركز العالم على إيران أو حتى الانتخابات التايوانية، ولكن الآن، حان الوقت لكي ينظر العالم مجددا لهونج كونج".

وأضاف: "انتخابات المجلس التشريعي سوف تجرى هذا العام، وإذا رفضت الحكومة إعطائنا حق الاقتراع العام المباشر، فذلك سوف يكون بمثابة دلالة على أن السلطات ما زالت تقمع حقوقنا الإنسانية وحرياتنا وديمقراطيتنا".