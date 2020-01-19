كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 إصابة جديدة.. فيروس "كورونا" يضرب الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة في مدينة ووهان بالصين، إصابة 17 حالة جديدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، مما يثير القلق مع استعداد البلاد للاحتفال بالعام القمري الجديد الذي يسافر خلاله الكثير من الصينيين.

وأصدرت لجنة الصحة في مدينة ووهان، بيانًا اليوم الأحد، قالت فيه إن ثلاثة من المرضى حالاتهم خطيرة. وتُوفي اثنان من جراء الإصابة بالفيروس في وقت سابق.

وبحسب الأرقام، ارتفع إجمالي عدد المصابين بالالتهاب الرئوي في الصين إلى 62 شخصا، وجميعهم في مدينة ووهان وسط البلاد.

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وقد شهدت الصين، في عامي 2002 و2003، تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس" في آسيا، عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.

وسلالات فيروس كورونا عائلة كبيرة، يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد "سارس"، وفق ما ذكرت "رويترز".