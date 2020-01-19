كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة مراقبة: فنزويلا تشهد انقطاع للكهرباء وإغلاق الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم تسجيل انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في شمال وغرب فنزويلا، وكانت ولايات تاشيرا ومريدا وكارابوبو من بين أكثر المناطق تضررًا، حسبما ذكرت وكالة مراقبة نت بلوكس.

وفقا لـ نت بلوكس، اليوم السبت، تأثرت ما مجموعه 16 ولاية من أصل 23 ولاية في البلاد، لكن تاشيرا ومريدا وكارابوبو شهدت استعادة أقل من نصف إمدادات الطاقة.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الفنزويلية ريدز أيودا على موقع تويتر، إن انقطاع الكهرباء في البلاد تسبب أيضًا في مشاكل في الاتصال بالإنترنت في خمس ولايات.

ووفقًا للمراقبين والمحللين الخارجيين، فإن انقطاع التيار الكهربائي في فنزويلا ناتج عن انخفاض الاستثمارات في تدهور البنية التحتية والمعدات.

بعد انقطاع الكهرباء في الصيف الماضي في كاراكاس، قال وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريجيز، إن السبب في ذلك هو "الهجوم الكهرومغناطيسي" الذي يستهدف النظام الكهرومائي الرئيسي في البلاد.

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في مارس، وقع حادث في محطة سيمون بوليفار للطاقة الكهرومائية، أكبر مزود للكهرباء في البلاد، مما أدى إلى انقطاع غير مسبوق، حيث تأثرت 20 من أصل 23 ولاية في فنزويلا. توقفت الشركات والهيئات الحكومية في جميع أنحاء البلاد عن العمل لمدة أسبوع تقريبًا.

وعلى صعيد آخر، وعد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 57 عامًا، في مقابلة جديدة مع صحيفة واشنطن بوست، بأرباح عالية في فنزويلا لصالح عملاق النفط الأمريكي إذا ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود الاقتصادية الصارمة التي فرضت في وقت سابق على كاراكاس وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين.

وقال "مادورو" لصحيفة واشنطن بوست: "إذا كان هناك احترام بين الحكومات، بغض النظر عن حجم الولايات المتحدة، وإذا كان هناك حوار، وتبادل المعلومات الصادقة، ثم تأكدت من أنه يمكننا إنشاء نوع جديد من العلاقة [...] علاقة الاحترام والحوار تمنح وضعًا مربحًا للجانبين. العلاقة المواجهة تجلب وضع خاسر. هذه هي الصيغة".

وتعليقًا على الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا، نفى "مادورو" تلميحات المسؤولين الغربيين بأن حكومته عرضت على المعارضة السياسية الفنزويلية صفقة تضمنت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال محادثات 2019 بوساطة النرويج التي انهارت في وقت لاحق.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، أعلن الرئيس الفنزويلي، أنه لا يزال مستعدًا للتفاوض مع الرئيس المؤقت الذي أعلن نفسه، خوان جوايدو، حتى عندما رفض الرئيس المطلب الرئيسي للمعارضة؛ بأن يتنحى "مادورو" لصالح حكومة انتقالية تقوم بتجديد المحكمة العليا ومجالس الانتخابات الوطنية للراعي للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وحسب الصحيفة، فإنه كما رفض الرئيس الفنزويلي مزاعم سابقة من قبل إدارة "ترامب" بأن شركة روسنفت العملاقة للنفط في روسيا كانت تعالج نحو 70 في المائة من النفط الخام الفنزويلي، بدلاً من ذلك يوحي بأن الكمية لا تزال عند 20 في المائة تقريبًا.