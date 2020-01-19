كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفنزويلي: على استعداد للمفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، 57 عامًا، في مقابلة جديدة مع صحيفة واشنطن بوست، بأرباح عالية في فنزويلا لصالح عملاق النفط الأمريكي إذا ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود الاقتصادية الصارمة التي فرضت في وقت سابق على كاراكاس وتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الحكومتين.

وقال "مادورو" لصحيفة واشنطن بوست: "إذا كان هناك احترام بين الحكومات، بغض النظر عن حجم الولايات المتحدة، وإذا كان هناك حوار، وتبادل المعلومات الصادقة، ثم تأكدت من أنه يمكننا إنشاء نوع جديد من العلاقة [...] علاقة الاحترام والحوار تمنح وضعًا مربحًا للجانبين. العلاقة المواجهة تجلب وضع خاسر. هذه هي الصيغة".

وتعليقًا على الأزمة السياسية المستمرة في فنزويلا، نفى "مادورو" تلميحات المسؤولين الغربيين بأن حكومته عرضت على المعارضة السياسية الفنزويلية صفقة تضمنت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال محادثات 2019 بوساطة النرويج التي انهارت في وقت لاحق.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، أعلن الرئيس الفنزويلي، أنه لا يزال مستعدًا للتفاوض مع الرئيس المؤقت الذي أعلن نفسه، خوان جوايدو، حتى عندما رفض الرئيس المطلب الرئيسي للمعارضة؛ بأن يتنحى "مادورو" لصالح حكومة انتقالية تقوم بتجديد المحكمة العليا ومجالس الانتخابات الوطنية للراعي للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وحسب الصحيفة، فإنه كما رفض الرئيس الفنزويلي مزاعم سابقة من قبل إدارة "ترامب" بأن شركة روسنفت العملاقة للنفط في روسيا كانت تعالج نحو 70 في المائة من النفط الخام الفنزويلي، بدلاً من ذلك يوحي بأن الكمية لا تزال عند 20 في المائة تقريبًا ،

وكشف "مادورو" في مقابلته، أنه قام بعدة محاولات للاتصال بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونشرت صحيفة واشنطن بوست الخبر في وقت سابق بأن محامي ترامب، رودولف جولياني، كان حاضرًا خلال مكالمة هاتفية أجراها "مادورو" في أواخر عام 2018 مع ممثل مجلس النواب الأمريكي آنذاك بيتر سيشنز. وقال "مادورو"، إنه لم يسمع صوت جولياني، لكنه علم أن جولياني كان على الخط.

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وقال "مادورو"، نقلًا عن واشنطن بوست: "بالطبع في الوقت الحالي، كان قربه من محامي ترامب واضحًا [...] كنا نعرف أنه سيكون قادرًا على إيصال الرسالة إليه. في هذه المرحلة لا أعرف بسبب كل ما يحدث مع أوكرانيا والمساءلة".

وأشار "مادورو"، أيضًا، إلى أن "ترامب" يتعرض للتضليل من قبل مساعديه ، وأعرب عن استغرابه من السبب وراء اختيار ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، بدلاً منه ، لإجراء محادثات رفيعة المستوى.

وحسب الصحيفة، أضاف الرئيس الفنزويلي: "أعتقد أن مايك بومبيو قد فشل في فنزويلا وهو المسؤول عن فشل دونالد ترامب في سياسته تجاه بلدنا [...] أعتقد أن بومبيو يعيش في الخيال. إنه ليس رجلاً وقدميه على الأرض. أعتقد أن ترامب لديه مستشارون فظيعون في فنزويلا. تسبب جون بولتون، ومايك بومبيو، وإليوت أبرامز، في أن يكون لديه رؤية خاطئة".

وتحدث "مادورو" عن تكهنات بشأن حصار بحري أمريكي محتمل لفنزويلا - أنباء من عام 2019 م كسرتها وسائل الإعلام الأمريكية، نقلاً عن مصادر داخل إدارة "ترامب".

وأوضح "مادورو": "أعتقد أن هذا لن يكون مفيدًا لأي شخص، وعلى الأخص بالنسبة للولايات المتحدة [...] سيخلق الكثير من التوتر في منطقة البحر الكاريبي بكاملها وسيكون سيئًا لمصالح جميع الحكومات التي تشكل جزءًا من هذا المجتمع. آمل أن لا يحدث هذا".

اعترف الرئيس المحاصر، أنه إذا تم إطلاق محادثات مع واشنطن، فسيكون من الصعب إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست"، قال "مادورو": "أعتقد أنه يتعين علينا أن نفكر أكثر في الصورة الكبيرة [...] العلاقات خلال خمس أو عشر سنوات. العلاقات لبقية القرن الحادي والعشرين".