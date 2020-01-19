كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إيرانية: طهران في مأزق اقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة آرمان ملى، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي أقر فيها بالمشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلاده.

وأقر روحاني، في وقت سابق، بأن العلاقات الإيرانية الخارجية مدمرة وبسببها لا تسطيع طهران إحداث تغيير في الاقتصاد.

وشهدت إيران، تظاهرة حاشدة ضد النظام في وسط العاصمة طهران، وشهدت اشتباكات مع الأمن، واتسع نطاق التظاهرات في عدة مناطق إيرانية، منها مشهد.

Advertisements

وزادت التظاهرات، في إيران في أعقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته.