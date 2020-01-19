كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: تردي قطاع الزراعة فى تركيا بسبب سياسات أردوغان الفاشلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة "مباشر قطر"، في تقرير لها اليوم الأحد، تردي قطاع الزراعة فى تركيا بسبب فشل سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

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وقال التقرير، أن الشعب التركى لم يكن يتوقع أن سياسات الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، خلال السنوات الأخير بأرث من عقود الاستقرار الاقتصادى فى البلاد.

وأضاف التقرير: "تركيا الآن لا تشبه تركيا فى الماضى بسبب الفتن والحروب التى اشعلها أردوغان فى دول الجوار، الأمر الذى جعل بلاده تكتوى بهذه النيران".