كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محامو ترامب يتحدثون عن قضية عزله من السلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، قضية عزله من السلطة والتهم ضده بالمعيبة.

وأعلن الفريق القانوني لترامب، رفضه بشكل قاطع مساءلة الرئيس التي يطالب بها مجلس النواب بالكونجرس، مؤكدا براءته.

كما اعتبر الفريق القانوني لترامب، أن محاكمة الرئيس تشكل "هجوما خطيرا" على الأمريكيين.

وكان محامو الرئيس ترامب، قد تطرقوا رسميا للمرة الأولى إلى مادتي المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وذلك في وثيقة من ست صفحات.

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وتشكل المادتان اللتان تهدفان لعزل ترمب من منصبه أساس محاكمته التي تبدأ بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون يوم الثلاثاء.

وبحسب قناة العربية، قال أحد ثلاثة مصادر مقربة من الفريق القانوني لترمب للصحافيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة: "نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا ستثبت صحته خلال هذه العملية".

وأفادت المصادر، بأن الرد على المساءلة سيقول إن القضية ضد الرئيس "ما هي إلا هجوم خطير على الشعب الأميركي" وحقه في التصويت. وأضافت المصادر أن الوثيقة ستجادل بأن المادتين تنتهكان الدستور الأميركي وستلحقان به ضررا دائما.

وقد اتهم الرئيس ترامب، بإساءة استخدام منصبه وذلك بالضغط على أوكرانيا لدفعها للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، وعرقلة عمل الكونجرس في تحقيقه في القضية، وينفي الرئيس ارتكاب أي مخالفات.