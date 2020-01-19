بعد قرار وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة بني ملال، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أحمد شد، تجرى اتصالات قوية بين الأحزاب الممثلة في المجلس لإعادة تركيبة هذا الأخير.
وأفادت مصادر مطلعة من داخل المجلس الجماعي بأن هناك اتصالات قوية بين مستشاري حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لقلب الطاولة على الحركة الشعبية، التي ينتمي إليها رئيس الموقوف.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أعضاء «البيجيدي»، الذين يشكلون المعارضة بـ13 مقعدا، والأصالة والمعاصرة المنتمي إلى الأغلبية الحالية بـ5 مقاعد، يستعدون لما بعد مرحلة الرئيس الموقوف، حيث يعتزمون التنسيق فيما بينهم، دون انتظار قرار المحكمة الإدارية، التي ستبت في قرار العزل.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يتحالف البام والبيجيدي مجددا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.