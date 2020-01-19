سان جيرمان يتمسك بالتعاقد مع غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يتمسك بالتعاقد مع مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ملاك سان جيرمان لن يتوقفوا عن مطاردة غوارديولا، رغم أن الأخير لديه عقد مع السيتي حتى نهاية الموسم المقبل، بالإضافة إلى تأكيده مؤخرًا على أنه مستمر مع الفريق الإنجليزي بنسبة 100%.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملاك سان جيرمان الأثرياء سيعتمدون على الإغراءات المادية عن طريق تقديم عرض ضخم للغاية، لإقناع غوارديولا بتغيير قراره والرحيل عن السيتي بنهاية الموسم.
وأوضحت أنهم يصرون على التعاقد مع غوارديولا، لأنهم يعتقدون أنه المدرب القادر على جعل باريس أحد أندية النخبة في أوروبا، ولذلك فإنهم مستعدون لتقديم كل ما يتطلبه الأمر لتأمين الحصول على خدماته.
وأكدت "ميرور" أن إدارة مانشستر سيتي ستتحرك لتحصين غوارديولا، عن طريق تقديم عقد جديد يربطه لفترة أطول بالنادي الإنجليزي.
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