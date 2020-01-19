القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني حسم موقفه من إمكانية التعاقد مع بديل للاعبه الأوروغواياني، لويس سواريز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكان سواريز قد أجرى جراحة في ركبته، ستبعده عن الفريق حتى أيار/مايو المقبل، مما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.
وبحسب صحيفة "ماركا" فإن برشلونة لا يسعى لشراء مهاجم بديل للويس سواريز في كانون الثاني/يناير الجاري، خاصة في ظل صعوبة العثور على مهاجم رفيع المستوى، والرغبة في استثمار مبلغ كبير لضم نجم كبير في الصيف المقبل.
ويتذكر برشلونة جيدا تجربته المريرة مع الغاني كيفين برينس بواتينغ، الذي استعاره من ساسولو في كانون الثاني/يناير الماضي، ولم يقدم أي جديد.
وينتظر مسؤولو البارسا ألا يطلب كيكي سيتين، المدير الفني الجديد، بديلًا لسواريز هذا الشتاء، والاعتماد على اللاعبين الموجودين حاليًا.
يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن برشلونة يخطط لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في الصيف المقبل لدعم خط الهجوم بنجم مميز.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة لا يسعى لضم بديل لسواريز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.