برشلونة لا يسعى لضم بديل لسواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق برشلونة الإسباني حسم موقفه من إمكانية التعاقد مع بديل للاعبه الأوروغواياني، لويس سواريز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان سواريز قد أجرى جراحة في ركبته، ستبعده عن الفريق حتى أيار/مايو المقبل، مما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.

وبحسب صحيفة "ماركا" فإن برشلونة لا يسعى لشراء مهاجم بديل للويس سواريز في كانون الثاني/يناير الجاري، خاصة في ظل صعوبة العثور على مهاجم رفيع المستوى، والرغبة في استثمار مبلغ كبير لضم نجم كبير في الصيف المقبل.

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ويتذكر برشلونة جيدا تجربته المريرة مع الغاني كيفين برينس بواتينغ، الذي استعاره من ساسولو في كانون الثاني/يناير الماضي، ولم يقدم أي جديد.

وينتظر مسؤولو البارسا ألا يطلب كيكي سيتين، المدير الفني الجديد، بديلًا لسواريز هذا الشتاء، والاعتماد على اللاعبين الموجودين حاليًا.

يذكر أن تقارير عديدة أكدت أن برشلونة يخطط لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في الصيف المقبل لدعم خط الهجوم بنجم مميز.