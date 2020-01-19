تخليص سيارة علقت داخل السيول قرب الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علقت سيارة في سيول الأمطار بالقرب من مدينة الطيرة، وعملت طواقم الإنقاذ على تخليصها، الأمر الذي تسبب بأزمة سير خانقة على شارع 444 للمتجهين جنوبًا.
ووفق بيان سلطة الإطفاء والإنقاذ فإن طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص سيارة من سيول الفيضانات في المنطقة الصناعية لمدينة الطيرة والمحاذية لشارع رقم 6.
وأكدت أنه "حتى الآن لا يُعرف عن وجود عالقين داخل السيارة، وتم تخليص السيارة وصاحبها دون أذى".
هذا، ووفقا للراصد الجوي، تبقى البلاد اليوم، الأحد، تحت تأثير المنخفض الجوي، إذ يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات.
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