5 إصابات في حادث طرق قرب يركا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بالقرب من مفرق يركا- تيفن صباح اليوم، الأحد.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان الطبي أن طواقم العلاج المكثف قدمت العلاجات الأولية لخمسة أشخاص بعد تعرضهم لحادث طرق بالقرب من مفرق يركا- تيفن، وصفت إحدى الإصابات بالمتوسطة المستقرة والأخرى بالطفيفة، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، حضرت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، وباشرت بجمع الأدلة والبينات من المكان.

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يشار إلى أن 10 ضحايا لقوا في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020.

هذا، ولقي 349 شخصا في البلاد مصارعهم في حوادث الطرق في العام الماضي 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.