الصين: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 62

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عثورها على 17 حالة إصابة إضافية بالالتهاب الرئوي الفيروسي الذي أودى بحياة مريضين حتى الآن، ليرتفع عدد المصابين بهذا الفيروس الخطير لـ62 شخصا.

وأدت مجمل هذه الإصابات إلى دخول دول أخرى في حالة تأهب مع سفر ملايين الصينيين لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

إجمالا، تم تشخيص 62 حالة إصابة بشكل من أشكال الفيروسات التاجية (كورونا) في مدينة ووهان، حيث يبدو أن الفيروس نشأ هناك.

وأبلغت لجنة صحة بلدية ووهان عن الحالات الجديدة في بيان صدر الأح

وخرج 19 من هؤلاء الأفراد من المستشفى، بينما توفي رجلان في الستينيات من العمر، أحدهما كان يعاني مشاكل صحية في السابق، بسبب المرض. وهناك ثمانية في حالة حرجة.

وبدأ ما لا يقل عن ست دول آسيوية وثلاثة مطارات أميركية فحص المسافرين القادمين من شركات الطيران من وسط الصين.

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(أ ب)

وتشمل القائمة تايلاند واليابان، اللتين أبلغتا معاً عن ثلاث حالات إصابة بالفيروس لدى أشخاص أتوا من ووهان.

في آخر مجموعة تم تشخيصها، تراوحت الأعمار بين 30 و 79 عاما، بحسب لجنة الصحة في ووهان. وكانت الأعراض الأولية هي الحمى والسعال.

ولم يذكر بيان لجنة الصحة ما إذا كان هؤلاء المرضى قد زاروا سوق هوانان لبيع المأكولات البحرية بالجملة، والذي تم وقف نشاطه بعد أن أبلغ العديد من الأفراد المصابين أنهم عملوا أو زاروا المكان.

وأكدت السلطات الصحية أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس ينتقل بسهولة بين البشر.

وتحرص الحكومة الصينية على تجنب تكرار أزمة سارس (متلازمة الضائقة التنفسية الحادة الوخيمة)، وهو أحد أنواع فيروسات كورونا بدأ في جنوب الصين في أواخر عام 2002 وانتشر في أكثر من عشرين دولة، ما أسفر عن مقتل حوالي 800 شخص.