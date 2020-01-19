غسان سلامة: أؤكد وصول ما بين ألف وألفين مقاتل سوري إلى ليبيا

الأحد 19 يناير 2020

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أمس، أنه يأمل في إعادة فتح موانئ النفط في شرق البلاد سريعاً بعد إغلاقها أول من أمس.



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وأشار سلامة إلى أن القمة المقررة اليوم ستناقش على الأرجح الإغلاق لتجنب استمراره لأسابيع أو أشهر مثلما حدث في مرات سابقة شهدت الاستيلاء على منشآت نفطية. وأضاف لوكالة رويترز في برلين: إذا لم يتم حل هذا الأمر اليوم أو الغد فأتوقع طرحه.

وتابع سلامة: أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا، مقدرا عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين. يذكر أن أكبر الحقول النفطية والموانئ توجد في شرق البلاد وهي تعمل بشكل طبيعي منذ عام 2016، وبلغت حجم إيرادات النفط لعام 2019 حوالي 42 مليار دولار، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط. ويتم تصدير ما يقدر بـ 110 آلاف برميل من النفط الخام يومياً عبر ميناء الحريقة