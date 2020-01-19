شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. التحالف يشن غارات على مواقع للمليشيا في جبهة نهم والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمي السبت، كانون الثاني 18، 2020، مواقع لمليشيا الحوثي في مديرية نهم شرقي صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع في مناطق متفرقة من المديرية التي شهدت خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا. Advertisements ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي. وكانت المواجهات التي شهدتها المديرية أمس وصباح اليوم قد أسفرت عن مقتل 23 حوثيا و 3 من قوات الجيش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. التحالف يشن غارات على مواقع للمليشيا في جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.