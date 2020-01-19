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آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث صباحي لأسعار صرف العملات والان مع التفاصيل

الأحد 19 يناير 2020

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف العملات صباح اليوم الأحد، كانون الثاني 19، 2020:

 

أسعار الشراء:

 

السعودي : 168.5

 

الدولار 641

 

الإماراتي : 171.5

 

 العماني : 1643

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أسعار البيع:

 

 السعودي : 169.2

 

 الدولار : 645

 

الإماراتي : 173

 

العماني 1665

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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