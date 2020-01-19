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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران بصدد إرسال صندوقي الطائرة المنكوبة الأسودين إلى أوكرانيا والان مع التفاصيل
الأحد 19 يناير 2020
أكدت مصادر إيرانية، أمس، أن السلطات بصدد إرسال الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، في حالة تأهب بعد إطلاقها صواريخ على أهداف أميركية في العراق، انتقاماً لضربة قتلت العقل المدبر لعمليات «الحرس» الاستخباراتية والعسكرية، قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني.
وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن السلطات الإيرانية مستعدة كذلك لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين.
ولقي كل من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصا. وأُسقطت الطائرة بصاروخ الدفاعات الجوية التابعة لـ«الحرس الثوري» في الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد إقلاعها بوقت قصير، من طهران متجهة إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
ونقلت الوكالة عن حسن رضائي فر رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث بهيئة الطيران المدني قوله: «بالتعاون مع خبراء من فرنسا وكندا وأميركا، سنحاول قراءة (بيانات الصندوق) في كييف». وأضاف: «إذا لم ينجح هذا الجهد، فسيتم إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا»، مشدداً على أن الصندوقين الأسودين لن يتم قراءة بياناتهما في إيران.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي يضغط من أجل إجراء تحقيق كامل في واقعة إسقاط الطائرة، أول من أمس، إن على إيران إرسال الصندوقين الأسودين إلى فرنسا لتحليلهما.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي بأوتاوا إن فرنسا من الدول القليلة التي لديها القدرة على تحليل بيانات الصندوقين الأسودين بعد تلفهما بشدة.
ومنذ إعلان «الحرس الثوري» مسؤوليته عن إسقاط الطائرة بـ«الخطأ»، لم تستبعد دول الضحايا المنكوبة سيناريو الإسقاط المتعمّد للطائرة
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