شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط بغداد والان نبدء بالتفاصيل

أفاد شهود عيان اليوم الأحد بأن مواجهات اندلعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين بين تقاطع جسر محمد القاسم وساحة الطيران المؤدية إلى ساحة التحرير، مركز المظاهرات الاحتجاجية في بغداد.

وقال الشهود، إن "القوات العراقية أطلقت الرصاص على متظاهرين تجمعوا في الطريق الرابط بين ساحة الطيران وتقاطع ساحة جسر محمد القاسم، وسمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي وشوهد إطلاق الغازات المسيلة للدموع، وسط اضطرابات وأنباء عن وقوع حالات اختناق بين المتظاهرين".