فيسبوك تعتذر عن 'إهانة' الرئيس الصيني

ووفقا لوكالة "رويترز"، وردت الترجمة الخاطئة لاسم الرئيس الصيني على وجه الخصوص، في بيان المستشار الحكومي لميانمار أونغ سان سو كي، وفي مقالة لصحيفة بورمية.

وذكرت الوكالة أن الترجمة الخاطئة لاسم الرئيس الصيني اكتشفت في اليوم الثاني من زيارة شي جين بينغ إلى ميانمار، حيث استبدل الاسم في بيان على الصفحة الرسمية لمستشار حكومة ميانمار، أونغ سان سو كي، على Facebook، بـالعبارة الإنجليزية Mr. Shithole.



كما أضافت الوكالة، أن العنوان الرئيسي لمقالة الصحيفة البورمية Irrawaddy ظهر على صيغة: "حفل عشاء على شرف الرئيس Mr. Shithole".

وفي هذا الصدد، كتبت شركة فيسبوك: "لقد أصلحنا مشكلة ترجمة اللغة البورمية إلى الإنجليزية على Facebook ونعمل على تحديد سبب (الأخطاء)، لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى... نعتذر بصدق عن الإهانة".

