اقدم متظاهرون على قطع جميع الطرق المؤدية في تقاطع قرطبة وساحة الطيران وسط بغداد. وادى ذلك حدوث زخم مروري في الطرق القريبة من الساحة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور اخرى من تقاطع قرطبة ببغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.