المبعوث الأممي إلى ليبيا: وضعنا خطة أمنية لخروج جميع المقاتلين الأجانب

قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، إن مؤتمر السلام الخاص بليبيا الذي من المقرر أن يعقد اليوم في برلين، يسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون، فيما كشف عن وجود خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وقال سلامة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هناك "عدداً كبيراً من المقاتلين غير الليبيين من أكثر من 10 دول يقاتلون في الجبهات الليبية، وآخرهم وصول عدد من المقاتلين السوريين إلى البلاد"، مضيفاً: "نعارض وجود كل هؤلاء المقاتلين من غير الليبيين سواء كانوا نظاميين أو مرتزقة أو شركات أمنية خاصة، ووضعنا خطة أمنية" تقضي بخروجهم جميعا من البلاد.



وفيما يخص مؤتمر برلين، أشار سلامة إلى أن "هذا المؤتمر لا يسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هو فقط يسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيون... في مسارات ثلاثة، اقتصادية وسياسية وعسكرية"، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

