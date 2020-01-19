بالصور.. هذا ما يحصل في ساحتي قرطبة والطيران وسط بغداد

تنشر وكالة الخليج 365، صورا للاحداث التي تشهدها ساحتي قرطبة والطيران وسط بغداد. وتظهر الصور ادناه قيام متظاهرين بقطع الطرق المؤدي الى الساحتين امام حركة سير المركبات. Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.