جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم

اعلن مجلس النواب، الاحد، عن جدول اعمال جلسته المقرر عقدها اليوم الاحد. وقال مصدر برلماني ان "جدول الاعمال تضمن التصويت على مقترح قانون الهيئة العراقية للاعتماد والقراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، ومقترح قانون التعديل الاول لقانون هيئة الاشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016". واضاف ان "جدول الاعمال تضمن القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 218 لسنة 2002 والقراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم رقم 19 لسنة 1997، والقراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون مركز التخطيط الحضري والاقليمي رقم 116 لسنة 1971، اضافة الى مناقشات عامة". Advertisements وقررت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، رفع جلسة المجلس إلى يوم الاحد المقبل.

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