إختطاف الناشط أحمد فاضل في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، الناشط أحمد فاضل عقب خروجه من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وذلك في إطار مسلسل الاغتيالات وخطف الناشطين في العراق المستمر مع انعدام تام لمعاقبة الفاعلين.



وأوضح مصدراً أمنياً طالب عدم الكشف عن اسمه، أن مسلحين مجهولين اختطفوا فاضل تحت تهديد السلاح، حيث تلقت القوات الأمنية معلومات من سكان مدنيين تشير إلى أن عملية الخطف تمت بعد اعتراض مسلحين مجهولين للناشط المدني وسط بغداد، ومن ثم إرغامه على الركوب بسيارة مدنية.

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فيما لم يعرف حتى الآن مصير الناشط أحمد، كما لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية عملية الخطف.

ولم تتمكن السلطات المعنية حتى الآن من القبض على متورط واحد على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.

إلى ذلك تطالب بدورها مفوضية حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بوضع حد لعمليات اغتيال واختطاف ناشطي الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة.