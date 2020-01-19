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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش : لا أستغرب الإهتمام السياسي والإعلامي بالشيخ محمد بن زايد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الدولة الإماراتي، للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، عدم إستغرابه من الإهتمام السياسي والإعلامي بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .
وقال في تغريدة له بتويتر، "لا أستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بالشيخ محمد بن زايد فهو شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة" .
وأضاف "رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس" .
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