قرقاش : لا أستغرب الإهتمام السياسي والإعلامي بالشيخ محمد بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي، للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، عدم إستغرابه من الإهتمام السياسي والإعلامي بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان .

Advertisements

وقال في تغريدة له بتويتر، "لا أستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بالشيخ محمد بن زايد فهو شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة" .

وأضاف "رصيد بوخالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس" .